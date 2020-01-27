إيمي طلعت زكريا في كواليس "الزهر لما يلعب"

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة من كواليس مسرحيتها الجديدة "الزهر لما يلعب".

وعلقت: "كالوسة من كواليس مسرحية الزهر لما يلعب، مع أخواتي وزمايلي، في انتظاركم الخميس القادم 9 مساء، على مسرح مكتبة مصر الجديدة".

مسرحية "الزهر لما يلعب" بطولة سمير غانم، شيرين، طارق الإبياري، إيمي طلعت زكريا، أحمد سعد، ومن تأليف أحمد الإبياري، وإخراج طارق الإبياري.

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