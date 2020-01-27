نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة من كواليس مسرحيتها الجديدة "الزهر لما يلعب".
وعلقت: "كالوسة من كواليس مسرحية الزهر لما يلعب، مع أخواتي وزمايلي، في انتظاركم الخميس القادم 9 مساء، على مسرح مكتبة مصر الجديدة".
مسرحية "الزهر لما يلعب" بطولة سمير غانم، شيرين، طارق الإبياري، إيمي طلعت زكريا، أحمد سعد، ومن تأليف أحمد الإبياري، وإخراج طارق الإبياري.
قد يهمك ايضاً:
طارق الإبياري يعلن انتهاءه من تصوير "فالنتينو"
الإبياري يُؤكد أنّ العمل مع عادل إمام شرف
كانت هذه تفاصيل خبر إيمي طلعت زكريا في كواليس "الزهر لما يلعب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.