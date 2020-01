I'll Never Love Again تفوز بجائزة جرامى لأفضل أغنية مكتوبة

فازت أغنية I'll Never Love Again بجائزة جرامي أفضل أغنية مكتوبة للإعلام المرئي وهي أغنية فيلم A Star Is Born، وتسلم الجائزة كل من هيلاري ليندزي وناتالي هيمبي وارون رايتيري فريق عمل الأغنية.

وكان من المقرر أن تشارك اليوم النجمة العالمية تايلور سويفت فى حفل توزيع الجوائز، لكنها اعتذرت ويأتى ذلك رغم من منافستها على ثلاث جوائز Grammy للعام 2020، وبذلك ستكون هذه هى المرة الرابعة على التوالى التى يفتقد فيها متابعو حفل Grammy تواجد النجمة العالمية تايلور سويفت، حيث كان ظهورها الأخير بالحفل فى عام 2016.

ويعتبر المايسترو الشهير جورج سولتى هو أكثر فنان استطاع أن يحصد عددا كبيرا من جوائز الجرامي، ولا يعلم الكثيرون أن جورج سولتى تم ترشيحه لنيل جائزة الـ " Grammy " 74 مرة، بينما فاز بها 31 مرة، وكانت أول جائزة نالها عام 1962 .

ولد جورج سولتى فى 21 أكتوبر 1912 فى بودابست بالمجر وتوفى فى 5 سبتمبر 1997 فى فرنسا، وكان قائد فرقة الأوركسترا جورج سولتى هو القائد والمخرج الموسيقى لأوركسترا شيكاجو السيمفونى " Chicago Symphony Orchestra " عام 1969 و وهو المنصب الذى ظل فيه لمدة 22 عام، كما أنه معروف بظهوره مع مجموعات أوبرا فى ميونخ و فرانكفورت و لندن، إضافة إلى تقلده عددا من المناصب بدور أوبرا مختلفة.

عُرف جورج سولتى فى أوائل حياته العملية بتقديم الكثير من الأعمال الموسيقية، مما أتاح له العمل كمايسترو، ولا يعلم الكثيرون أنه كان يقوم بتسجيل اعماله لأكثر من مرة فى فترات مختلفة من حياته ليبرز مدى تقدم رؤيته الموسيقية وإبراز تطور موهبته.

