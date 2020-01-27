شيرين رضا تطلق حملة للرفق بالحيوان والسقا أول المستجيبين

أطلقت النجمة المصرية شيرين رضا حملة توعية لأهمية الرفق بالحيوان بعد موت كلبها المقرب سيمبسون، حيث كانت بداية الحملة من خلال حسابات شيرين الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونشرت شيرين رضا فيديو مقابلة لها تتحدث فيها عن الكلاب وضرورة التعامل الطيب معهم، وأنه لا منطق يُحترَم في المعاملات السيئة من بعض الناس لهم، ودعت كلًا من النجوم أحمدالسقا وأحمد فهمي وتارا عماد للمشاركة في حملتها من خلال تحديهم بأن يظهروا دعمهم للحيوانات مثلها.

وكان السقا هو أول المستجيبين للتحدي من خلاله حسابه على موقع التوصل الاجتماعي "إنستجرام"، ووسّع السقا مساحة التحدي من خلال مشاركته بصورته مع حصانه، ودعا كٍل من النجمة هند صبري، والمخرجين طارق العريان ومحمد سامي للمشاركة بدورهما.

كما استجاب الجمهور وتفاعل بطريقة مذهلة مع حملة شيرين، فأخذوا يطلقون صورهم مع حيوانات مختلفة على يوميات حساباتهم الاجتماعية بالإضافة لذكر شيرين دعمًا لحملتها؛ ليتخطى منشور إطلاق الحملة على حساب شيرين أكثر من 800 إعجابًا و180 مشاركة من المتابعين خلال يومين فقط.

يذكر أن شيرين رضا فقدت كلبها سيمبسون مؤخرًا، والذي تعتبره صديقها المقرب منذ أكثر من 12 عامًا، ونعت موته بصورة تجمعهما على حسابها في "إنستجرام" قائلة: "سوف أراك فى الجهة الأخرى بين النجوم، ابنى وأفضل صديق لى منذ 12 عاما"، ثم أطلقت حملتها بعد أسبوع من هذه الصورة.

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شيرين معروفة بحبها الشديد للحيوانات وحرصها الدائم على التوعية بالرفق بهم، حتى أنها تقوم بتربية أكثر من 50 كلبا وقطة في منزلها الخاص وتفتخر دومًا بأنها تعيش معهم وتعتبرهم أصدقائها، كما أنها أشارت من قبل إلى أنها نباتية حرصًا منها على ألا تأكل لحوم حيوانات لأنها تحبهم للغاية.

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