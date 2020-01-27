‪ مؤلف "إنت لوحدك" يكشف تفاصيل أحدث أغاني تامر حسني

تحت عنوان "إنت لوحدك"، كشف الفنان تامر حسني عن أحدث أغانيه، وهي من كلمات الشاعر رمضان محمد، وألحان محمد جمال، وتوزيع إلهامي دهيمة.

وقال الشاعر رمضان محمد، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "العمل على الأغنية بدأ من حوالي 6 أشهر، مرت خلالها بمراحل عديدة في التلحين والتوزيع، حتى تم الاستقرار على الشكل النهائي لها منذ شهر ونصف".

رمضان كان قد نفى، عبر صفحته، بـ"فيسبوك" أي تشابه بين "إنت لوحدك" وأغنية "أنا لوحدي " التي كشف الفنان رامي جمال استعداده لطرحها، وكتب: "فيه جدل في الوسط كله بسبب غنوة إنت لوحدك اللي كتبتها لتامر حسنى، وأغنية أنا لوحدي اللي أعلن رامي جمال أنها اسم ألبومه، وناس بتفتي، وناس بتهزر، وناس فاضية، وناس محترمة، بتبارك، وفى الآخر وبعد كل الهري ده، أنا أول واحد بارك لرامي وفرحتله جدا، ورامى حبيبي ونجحنا سوا قبل كده، والموضوع توارد خواطر وأفكار، الكلام مختلف تماما بين الغنوتين".

واختتم:"وبعدين ده محمد عاطف حبيبي وصديقي اللى كاتب أنا لوحدي، وده في حد ذاته شيء يفرحني، وتامر حسنى أكتر حد في المجال قلبه نضيف، وبيحب الخير للناس كلها، إن شاء الله الغنوتين ينزلوا، ويكسروا الدنيا ونبارك لبعض على النجاح والتميز".

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تامر حسني قدم من كلمات الشاعر رمضان محمد أغنية "100 وش"، التي شارك في غنائها مع محمد دياب، وأحمد شيبه، ومصطفى حجاج، كما أمتعونا أيضا في أغنية "يا بخت اللي هتحبيه".

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