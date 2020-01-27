نانسي عجرم وسط الجليد في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عبر خاصية "الاستوري" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة لها.

وظهرت "نانسي" وسط الجليد، وحرصت على نشر الصور والعودة للتفاعل عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد الأزمة التي تعرضت لها مؤخرا.

وكان أحد الملثمين قد اقتحم فيلا الفنانة اللبنانية وزوجها الدكتور فادي الهاشم، في 5 يناير الماضي، ما أدى لمقتله على يد "الهاشم"، ووجهت قاضية التحقيقات تهمة القتل العمد لزوج المطربة اللبنانية، وما زالت القضية قد التحقيق حتى الآن.

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