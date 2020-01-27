نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عبر خاصية "الاستوري" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة لها.
وظهرت "نانسي" وسط الجليد، وحرصت على نشر الصور والعودة للتفاعل عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد الأزمة التي تعرضت لها مؤخرا.
وكان أحد الملثمين قد اقتحم فيلا الفنانة اللبنانية وزوجها الدكتور فادي الهاشم، في 5 يناير الماضي، ما أدى لمقتله على يد "الهاشم"، ووجهت قاضية التحقيقات تهمة القتل العمد لزوج المطربة اللبنانية، وما زالت القضية قد التحقيق حتى الآن.
قد يهمك أيضا:
إعلامية سورية تفجر مفاجأة عن قضية زوج نانسي عجرم
نانسي عجرم تتبنى أولاد قتيل فيلتها ومحاميته ترد بقوة
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم وسط الجليد في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.