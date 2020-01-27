مهرجان أبو ظبي يكرم النجم يحيى الفخراني

يستعد مهرجان أبو ظبي، بعد قليل، لتكريم النجم الكبير يحيى الفخراني، عن مجمل أعماله وتاريخه الفني الحافل بالأعمال الهامة في المسرح والسينما والتليفزيون.

التكريم يقام على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وتنظمه مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون، تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان.

يذكر أن النجم يحيى الفخراني، يستكمل خلال الأيام المقبلة، عرض مسرحية "الملك لير"، ضمن عروض فرقة كايرو شو، ويشاركه البطولة أحمد فؤاد سليم، رانيا فريد شوقي، هبة مجدي، ريهام عبدالغفور، نضال الشافعي، مجدي كامل.

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