نفاد تذاكر حفل أنغام وعبدالله الرويشد في الكويت

نفدت تذاكر حفل الفنانين عبدالله الرويشد سفير الأغنية الخليجية، والنجمة أنغام، المقرر إقامته يوم الخميس الموافق، 20 فبراير المقبل، ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير المقام بالكويت.

وأعلنت صفحة روتانا الرسمية عبر "إنستغرام"، عن نفاد جميع تذاكر الحفل.

ومن المقرر أن يقدم المطربان باقة من أجمل أغانيهما.

يشار إلى أن حفلات فبراير الكويت من المقرر، أن يشارك بها عدد من نجوم الفن منهم أنغام وعبدالله الرويشد، ونوال الكويتية، ومحمد عبده وحسين الجسمي، وبلقيس وراشد الماجد، ونبيل شعيل، ومطرف المطرف.

ويبدأ المهرجان فعالياته بحفل النجم محمد عبده، يوم الخميس الموافق 6 فبراير، ومهرجان فبراير الكويت، هو مهرجان غنائي، يقام كل عام بدولة الكويت، خلال شهر فبراير، ويجتمع خلاله بباقة كبيرة من نجوم الطرب والغناء العربي.