حقيقة اعتذار محمد الشرنوبي عن "شريط 6"

كشف المنتج أحمد عبد الباسط، كواليس عدم مشاركة الفنان محمد الشرنوبي في فيلم "شريط 6"، وقال في تصريحات لبرنامج "انسايدر دبي": "محمد استلم العربون وفوجئت بعد الإعلان عن خبر انضمامه للفيلم بالمنتجة سارة الطباخ التي تواصلت معي وقالت لي أن ما يحدث غير قانوني، ووجدت أنها معها حق، فتم استبعاده لكي لا ندخل في مشكلات".

وتابع "أحمد":" لا يصح أن أقف مع الخطأ، والقانون مع سارة الطباخ، والشرنوبي رفض توقيع العقد، بناء على نصيحة من مستشار قانوني له قال لا توقع عقد أو أن يتم كتابته بتاريخ قديم، وأنا رفضت ذلك، ولدي وصل أنه استلم العربون".

فيلم "شريط 6"، من بطولة خالد الصاوى، وجارى تصويره حاليا ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم تارا عماد، خالد أنور، نانسى صلاح، أحمد خالد صالح، عمرو وهبة، وياسر الطوبجى، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف أبرزهم وفاء عامر والفنان طارق عبد العزيز والفنان سليمان عيد وهبة عبد الغنى ووائل عبد العزيز وأحمد سعد، وعمرو وهبة وآخرون، والفيلم من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.

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