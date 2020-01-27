عرض إضافي لفيلم "شارع حيفا" في سينما "زاوية" الأحد

يُعرض فيلم شارع حيفا للمخرج مهند حيال، في سينما زاوية يوم الأحد القادم، الساعة 7 مساءً، وذلك بعد مطالبات الجمهور بمد عرضه، وشهد عرضه الأول بزاوية إقبالًا جماهيريًا ضخمًا ورفع لافتة كامل العدد، كما يشهد الفيلم خلال هذا الأسبوع عرضه الأول بأوروبا من خلال مهرجان غوتنبرغ السينمائي بالسويد.

وكان شارع حيفا، حصد 8 جوائز خلال مسيرته، وهم أفضل فيلم وممثل في قسم آفاق السينما العربية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أفضل فيلم من مهرجان بوسان السينمائي الدولي، وجائزة لازار فيلم وجائزة شركة هكة للتوزيع السينمائي من ورشة تكميل التابعة لأيام قرطاج السينمائية، جائزة المختبر من جوائز أكاديمية سيا والمحيط الهادي، جائزة السوق من مهرجان ترابيكا الدولي، وجائزة فرونت رو من مهرجان دبي السينمائي الدولي، كما فاز بمنحة التطوير وما بعد الإنتاج من مؤسسة الدوحة السينمائية، وشهد عرضه الأول في العالم العربي بـأيام قرطاج السينمائية ونال خلاله إشادة جماهيرية وكذلك نقدية.

أحداث الفيلم تدور في بغداد عام 2006، وبالتحديد في شارع حيفا أحد أخطر الأماكن التي تعاني من الحرب الأهلية والعنف الذي التهم المدينة، يذهب أحمد، الرجل الأربعيني ليطلب يد سعاد، ولكن لسوء الحظ يُصاب تحت منزلها بطلقة في قدمه من قناص يدعي سلام متمركز على أحد الأسطح، حيث تعصف به هو الآخر أزماته وهمومه. تحاول سعاد أن تنقذ حياة أحمد، ولكن بلا جدوى، فسلام يمنع أي أحد من الاقتراب من أحمد تحت تهديد إطلاق النار. وعندما تلجأ ابنتها نادية لجارتهم الماكرة دلال أملًا في أن تساعدهما، ينفضح تواطؤ السكان الآخرين.

شارع حيفا من إخراج مهند حيال وتشاركه التأليف هلا السلمان، وبطولة أسعد عبد المجيد، على ثامر، يمنى مروان، وإيمان عبد الحسن.

مهند حيال وُلد في جنوب العراق في مدينة الناصرية عام ١٩٨٥ تخرج من كلية الفنون الجميلة في بغداد عام ٢٠١٠، خاض عدة ورش سينمائية في مجالي الإخراج والورش في عدة دول أوربية وعربية، كان آخِر فيلم قصير صنعه عيد ميلاد ٢٠١٣ وشارك رسميًا في مهرجان برلين الدولي السينمائي، ونال جائزة النجم السينمائي الصاعد عام ٢٠١٤ من مهرجان رود آيلاند في أمريكا.

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حصل فيلمه الطويل الأول شارع حيفا على الجائزة الكبرى في المسابقة الرسمية لمهرجان بوسان الدولي في كوريا الجنوبية، وحصل أيضًا على جائزة أفضل فيلم وأفضل ممثل في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي، بالإضافة إلى عمله في الإخراج عمل منتجًا مشاركًا في عدد من الأفلام السينمائية، وأعد بعض ورش في مجال الكتابة والإنتاج المشترك، وهو حاليًا يشغل منصب مدير الإنتاج السينمائي في وزارة الثقافة العراقية.

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