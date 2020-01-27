محمد رمضان يطرح الإعلان الدعائي لأغنيته الجديدة "تسونامي" على يوتيوب

القاهرة – لايف ستايل
طرح الفنان محمد رمضان الإعلان الدعائي الجديد الخاص بأغنيته الجديدة «تسونامي»، المنتظر طرحها على خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور والفيديوهات «انستغرام».
وعلق «رمضان» على الأغنية، التي ظهر فيها وهو يرقص تحت الماء، كاتبًا: «تسونامي.. ثقة في الله نجاح».
الأغنية لاقت على إعجاب جمهوره ووصلت عدد مشاهدتها على 150 ألف على حسابه بـ«انستجرام»، وكانت كلماتها: «أنا إعصار تسونامي مفيش مني تاني، كل ما أطور تقلده.. أنا تسونامي، بكسب من يومي والباقي بيسف».
وحقق محمد رمضان، 23 مليونًا و205 آلاف مشاهدة، في أحدث كليباته «رايحين نسهر» بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» بداية يناير الجاري.
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