شكرا لقرائتكم خبر عن من مصر سلاما لجارة القمر.. نحات يهدى تمثالا للمطربة اللبنانية فيروز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان التشكيلى هانى جمال، مجموعة من الصور لأحدث أعماله وهو تمثال للمطربة اللبنانية فيروز، والعمل الفنى الرائع عبارة عن تمثال جزئى يمثل رأس الفنانة اللبنانية، وقال النحات المصرى فى تعليقه على الصور المنشورة عبر حسابه على "فيس بوك"، "من مصر.. سلاما لفيروز.. جارة القمر".

وحظى تمثال فيروز الذى نحته الفنان التشكيلى هانى جمال، بإعجاب عدد كبير من متابعيه على السوشيال ميديا، حيث حصدت الصور إعجاب قرابة 1000 شخص، إضافة إلى أكثر من 100 تعليق عبر خلالها متابعيه عن إعجابهم بروعة العمل الفنى الرائع الذى نفذه ضمن أعماله لعام 2020، فيما أعيد نشر الصور قرابة 500 مرة.



تمثال الفنانة فيروز

ويذكر أن هانى جمال، نحات مصرى، من مواليد محافظة المنيا، عام 1986، ذاع صيته على صفحات السوشيال ميديا، بعدما قدم نماذج نحتية من الفن التشكيلى، لمشاهير مصر والعالم، مثل الموسيقار الكبير محمد فوزى، وشيخ المداحين سيد النقشبندى، والدكتور مجدى يعقوب، حيث شغف بالفن منذ حداثة سنه، وبلور شغفه فى كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، منذ 15 عامًا، ليتخرج فى عام 2008.

Advertisements

وكان النحات جمال، قد حقق شهرة واسعة بعدما نجح فى نحت تمثال مميز لنجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، اللاعب محمد صلاح، وانتشرت صورته على مواقع التواصل الاجتماعى، فكان هانى يحلم بأن يصل تمثاله لصلاح وبالفعل تحققت أمنيته، كذلك شملت أعماله فى العام 2019، تمثالًا للفنان الراحل أحمد زكى، وآخر للشهيد المستشار هشام بركات النائب العام الذى اغتيل إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، فى يونيو 2015.



نحات مصرى يصمم تمثال للفنانة فيروز



النحات هانى جمال يصمم تمثال للفنانة فيروز

ويشار إلى أن المطربة الكبيرة فيروز، هى واحدة من أشهر المطربات فى الوطن العربى، تميزت بصوت جذاب قوى، وقدرات خاصة على الغناء، وأداء رائع، وهو ما جعل لها شعبية وجماهيرية كبيرة فى العالم ككل وليس العربى فقط، كانت فيروز بدأت منذ الصغر حياتها الفنية، وهذا يعود لعشقها للغناء، حيث كانت تجلس إلى شباك البيت لتسمع صوت الراديو بأغانى لأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وأسمهان وليلى مراد.



تمثال للفنانة فيروز أحدث إبداعات النحات هانى جمال