شكرا لقرائتكم خبر عن كوبى براينت اتهم بالتحرش عام 2003 واسقطت التهمة عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خيم الحزن أمس على محبى ومتابعى، لاعب كرة السلة المعتزل، كوبى براينت، حيث لقى مصرعه، هو وابنته جيانا، و3 آخرين، وذلك في تحطم الطائرة الخاصة، بـ براينت، فى طريقهم إلى أكاديمية مامبا للتدريب على كرة السلة، واعتزل براينت عام 2016، وذلك بعد مسيرة دامت حوالى الـ 20 عاما، والتي بدأها عام 1996، في فريق لوس أنجلوس ليكرز، والذى لعب معه حتى اعتزاله، ولقب بـ خليفة مايكل جوردن.

وبالرغم من تاريخه الحافل بالجوائز، ألا أنه في عام 2003، أتهم، في قضية تحرش، بـ فندق في إدواردز، كولورادو بموظفة تعمل هناك، ولكن عند توجيه الاتهامات له، اعترف براينت بإقامة علاقة مع الموظفة، وأكد أنه لم يقم بالاعتداء عليها، وفى سبتمبر من عام 2004، اسقطت التهمة من على براينت، بعد رفض الموظفة بإدلاء شهادتها.

وخيم الحزن على نجوم العالم، الذين قاموا بالتعبير عن حزنهم في وفاة لاعب السلة المعتزل، وابنته، على مختلف حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعى، جنبا إلى ذلك، ظهرت ملامح الحزن على نجوم حفل الـ Grammy التي أقيمت مساء أمس، فى Staples Center، وهو نفس المكان الذى اعتاد براينت لعب مبارياته عليه، قبل إعتزاله عام 2016.

Advertisements

وكتبت بريانكا تشوبرا رقم الـ تى شيرت الذى كان يرتديه، براينت، بفريقه وهو 24 على ظفرها، فيما نعت المطربة أليشيا كيز مقدمة الحفل الراحل، وعرضت له صورة على الشاشة، وقدمت كيز أغنية It's So Hard To Say Goodbye مع فرقة Boyz II Men.

وفاز براينت بـ جائزة الأوسكار عام 2018، عن فيلمه القصير " Dear Basketball "، الذى حصل على أفضل فيلم أنيمشن قصير، الذى تقاسمها مع جلين كين، مصمم الرسوم المتحركة، الفيلم القصير الذى وصلت مدته إلى 6 دقائق، ودار حول تصور لـ رسالة إعتزال كوبى براينت، في عام 2015، وحصل الفيلم على 4 جوائز أخرى، جنبا إلى جنب الأوسكار، ومنهم، أفضل فيلم قصير من جائزة Annie Awards.