شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر مشاهد فؤاد أحمد الشرير الظريف ونجله يكشف أسرار حياته في ذكري ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قليلون من قدموا الشر في السينما المصرية بخفة ظل تجعلك تحبهم فيما يقدمونه علي الشاشة مثل عادل أدهم وزكي رستم واستيفان روستي ومن نفس نوعية هؤلاء الفنان القدير الراحل فؤاد أحمد الذي يوافق اليوم 27 يناير ذكرى ميلاده وهذه مشاهد له من بعض أعماله وشخصياته التي قدمها والتي برع فيها وقدم قدرات تمثيلية بارعة ومنها مثلا دوره في فيلم " المشبوه " مع النجم عادل امام والفنانة سعاد حسني في فيلم من اخراج سمير سيف .

الفنان فؤاد أحمد لمن لا يعرفه هو دارس للآداب ثم التحق المعهد العالي للفنون المسرحية، ويعد من ألمع الفنانين في تقمصهم للأدوار خاصة الشريرة، وقد ظهرت براعته تلك في التناسق العميق المركز بين أقواله وأفعاله (وهو ما يطلق عليه دارسي فن الإلقاء المسرحي: مبدأ الانتقاء والتأكيد) وخاصة في شخصية "السامري" (مسلسل "محمد رسول الله")وشخصية "حمودة" (فيلم "المشبوه")، وفيلم خمسة باب ومع ذلك لم يستوف "فؤاد أحمد" حقه من النجومية والشهرة ككثير من المواهب التي أهيل عليها التراب في ذلك الوقت وعمل في مسرح الحكيم منذ عام 1963.

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من أشهر أدواره في السينما دوره في فيلم "خلي بالك من عقلك"، "نواعم"، "أصدقاء الشيطان"، وغيرها من الأعمال وقدم في التليفزيون، باقة من الأعمال أبرزها "الدوامة"، "الكعبة المشرفة"، "لا إله إلا الله"، "جحا المصري"، ومسلسل "محمد رسول الله" الذي عانى بسببه من فقدان البصر.

ويحكي نجله "أيمن" في أحد البرامج : أثناء تقديم شخصية "هامان" في المسلسل الديني الشهير "محمد رسول الله" أصر على حلاقة رأسه بالكامل، ولم يقبل أن يرتدي باروكة، وبهذا يكون فؤاد أحمد هو أول الفنان يحلق شعره بالكامل من أجل تجسيد دو والماكياج زمان كان غير دلوقتي، ووالدي اعتمد على ألوان الزيت والدوكو بتاع السيارات، كان بيدهن بيه وشه وجسمه كل يوم عشان تصوير الدور، وبيقعد يحضر في الماكياج ده ساعات"وأكد أن والده كان يتخلص من الماكياج بالاستحمام بـ"البنزين والجاز"، وتكرار هذه العملية يوميا أفقده بصره، إلا إنه تعافى في أواخر أيامه.