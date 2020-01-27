شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. أصالة توضح حقيقة "فستان" الانتقام بعد انفصالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أكثر من أسبوعين تقريبا، ردت النجمة السورية أصالة على ما تردد بعد أول إطلالة لها عقب انفصالها عن المخرج طارق العريان، بأنها أصرت على الظهور بهذا الشكل لإثبات أنها بخير، حيث أطلق الكثير على فستانها وقتها "فستان الانتقام".

وقالت أصالة فى تصريحات لها خلال عرض مصمم الأزياء نيكولا جبران :"سموه الانتقام بس هو فستان عادي ولا انتقام ولا شىء.. كنت بلبس فى السعودية كل فساتين مقفولة وبعد اول حفل كانت فى مصر لبست العادي بتاعي ".

وكانت تألقت النجمة اصالة ، خلال أول حفل لها فوز انفصالها بفستان من اللون الوردي، ظهرت خلاله كأميرة من أميرات ديزني، مما لاقي إعجاب عدد كبير من متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي.

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أصالة

و سبق وأعلنت الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان عن انفصالهما بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعدما كانا ينفيان الخبر، وبعد أيام من تداول الأخبار الخاطئة عن أسباب الانفصال، خرج طارق العريان عن صمته، بعدما أصابه الغضب من القصص الخاطئة والمفبركة حوله انفصاله عن نجمة الغناء أصالة بحسب تعبيره، وقال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن هناك تفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها لأنه يرفض أن تكون حياته الشخصية والعائلية مجرد قصة للحكى على ألسن الناس، وعلى صفحات الصحف والمواقع، خاصة عندما يتم فبركتها وتحويرها كالأفلام التركية والهندية.

وأعلنت الفنانة أصالة، انفصالها نهائياً عن زوجها المخرج طارق العريان، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، " بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".