شكرا لقرائتكم خبر عن ليس "بيل جيتس" وحده.. هل تنبأ فيلم أمريكى عام 2011 بظهور فيروس كورونا؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع العالم بتخوف وحذر شديد التطورات التى تحدث فى عدة بلدان بشأن تفشى فيروس كورونا الجديد الذى فتك بحياة العشرات من الأشخاص، وفى هذه الأثناء تتجه الأنظار لبعض التكهنات التى تنبأت بانتشار فيروس قاتل مشابه للفيروس الحالى، فبعد إشارة الصحف البريطانية إلى تنبؤ عملاق مايكروسوفت بيل جيتس، بفيروس كورونا، قبل عام خلال مشاركته فى مؤتمر استضافته الجمعية الطبية فى ولاية ماساتشوستس، أشار البعض لوجود تشابه وتنبؤ آخر فى أحد الأفلام الأمريكية.

وقد وجد عدد كبير من المتابعين لما يحصل حاليًا فى الصين بسبب فيروس كورونا المميت، أوجه تشابه غريبة مع أحداث فيلم أمريكى صدر عام 2011، ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن المتابعين ربطوا مستجدات كورونا وانتشاره عالميًا بأحداث فيلم "Contagion" أو "المرض المعدى".

وفيلم "Contagion" من إخراج ستيف سوديربيرج، يوثق انتشار مرض معد ومميت يهدد البشرية، ويتناول الفيلم أحداث تلت انتشار هذا المرض، وكيف سيحاول أشخاص النجاة والبحث عن علاج فى مدينة معزولة.

وفى فيلم "Contagion"، الذى يؤدى بطولته كل من مات ديمون، وجوينيث بالترو، سيقتل الفيروس الغامض عشرات الملايين من الناس فى مختلف أنحاء العالم، بينما تحاول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وقف انتشار هذا الوباء، وسلط الفيلم الضوء على الخفافيش، معتبرًا أنها أصل تفشى الفيروس، وهو الأمر نفسه الذى يحدث حاليا مع كورونا، الذى ظهر لأول مرة فى مدينة ووهان الصينية.

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وقال أحد المتابعين على تويتر "كورونا يذكرنا بالفيلم المرعب الذى شاهدناه عام 2011.. "Contagion"، الأحداث متشابهة"، وأضاف آخر "فى "Contagion"، الخفاش كان أصل العدوى.. اليوم القصة نفسها تتكرر! كل شيء يبدو مماثلًا"، فيما نشرت مغردة بوستر الفيلم "أحداث "Contagion" نشهدها اليوم فى حياتنا"، وذلك وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز".

يشار إلى أن فيروس كورونا الجديد، قتل قرابة 80 شخصا فى الصين، مع إصابة أكثر من 2700 شخص، فيما أكدت سلطات دول عدة اكتشاف 40 حالة، جميعهم تقريبًا من السائحين الصينيين، أو أشخاص وفدوا من ووهان مؤخرًا.

ويذكر أن عملاق مايكروسوفت كان قد حذر قبل أعوام من أن العالم فى خطر من انتشار مسببات الأمراض الفائقة بسرعة عبر كوكبنا، وأنه يجب علينا الاستعداد لذلك كما كنا للحرب، وخلال حديثه فى مؤتمر استضافته الجمعية الطبية فى ولاية ماساتشوستس - آنذاك - قال بيل جيتس، إنه متفائل، لكن هناك مجالًا واحدًا لم يحقق فيه العالم الكثير من التقدم، مضيفًا: "وهذا الاستعداد للوباء.. فى حالة التهديدات البيولوجية، هذا الإحساس بالإلحاح غير موجود.. وعلى العالم أن يستعد للأوبئة بنفس الطريقة الخطيرة التى يستعد بها للحرب"، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وخلال المؤتمر، كشف الملياردير الأمريكى عن دراسة شاملة قام بها معهد نمذجة الأمراض والتى أوضحت مدى سرعة انتشار مرض جديد، وأوضح فى عرضه الفاصل الزمنى كيف يمكن أن يحدث انتشار محتمل لفيروس فى الصين بسرعة فى جميع أنحاء الكوكب، مما أدى فى النهاية إلى مقتل 33 مليون شخص.