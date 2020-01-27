ويل سميث ينعى كوبي بصورة تجمعهما

محمد اسماعيل - القاهرة - اكتفى الفنان العالمي ويل سميث بنعي نجم كرة السلة السابق كوبي براينت، بنشر صورة قديمة تجمعهما، عبر حسابه الخاص على "إنستجرام" بدون أي تعليق. ونعى مشاهير هوليوود نجم كرة السلة السابق كوبي براينت عبر وسائل التوصل الاجتماعي بنشر صور، معبرين عن صدمتهم لوفاته. كوبي براينت، أحد أفضل لاعبي كرة السلة في التاريخ، وتوفي أمس الأحد في حادث تحطم طائرة مروحية بولاية "كاليفورنيا الأمريكية" عن عمر يناهز 41 عامًا، مع ابنته جينا كوبي ذات الـ13 عامًا.

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