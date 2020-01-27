عز وزينة.. 10 سنوات ارتباط فني والحصيلة فيلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

بمجرد ظهور الفنانة زينة أمس الأحد مع الإعلامي عمرو أديب في أول لقاء منذ 10 سنوات، تصدرالثنائي أحمد عز وزينة، قوائم الأكثر بحثًا عبر مؤشر البحث الشهير "جوجل"، فضلًا عن تصدرهم قائمة الموضوعات الأكثر رواجًا على السوشيال ميديا (تريند).

اسم عز وزينة، ارتبط في الأذهان بالعديد من المواقف والأزمات الشخصية مؤخرًا.

ولكن قبل ذلك ارتبط النجمان فنيًا، ونرصد تعاونهما في السطور التالية:

فيلم "الشبح" طُرح بدور العرض السينمائية في 2007، ويعد أول عمل يجمع بين الثنائي، وتدور أحداثه حول شاب فاقد الذاكرة يسعى لمعرفة حقيقة نفسه فتصادفه العديد من المشاكل إلى أن يتم اتهامه في قضية قتل، ويطارد من قبل رجال الشرطة.

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ويحاول البحث عن القاتل الحقيقي بمساعدة صديقه، وفي طريق بحثه عن الجاني يكتشف العديد من الأشخاص الذين يساندون هذا الجاني، ويتعرض للعديد من المشاكل وفي نفس الوقت تقع في غرامه إحدى الفتيات التي تقف بجواره حتى يستطيع إثبات البراءة.

"الشبح" تأليف وائل عبدالله وإخراج عمرو عرفة، وشارك أحمد عز وزينة، محمود عبدالمغني وصلاح عبدالله ومنة فضالي.

فيلم "المصلحة" على الرغم أن زينة لعبت دورًا صغيرًا أمام عز في هذا الفيلم، إلا إنها استطاعت أن تخطف الأنظار، وخلال الأحداث آواها في منزله هربًا من الشرطة، حتى يكتشف إنها خدعته وأقامت علاقة مع شقيقه، فيطردها من منزله.

" المصلحة" بطولة أحمد السقا وأحمد عز وحنان ترك وزينة وإخراج ساندرا نشأت.