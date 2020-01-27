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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
رد الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على ما يثار على المواقع والصفحات بشأن قضية مقتل أحد الملثمين ويدعى محمد الموسى، داخل فيلته.
ونشر "الهاشم" عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة للفنان ليوناردو دي كابريو، معلقا: "أحب الاستماع للأكاذيب، وأنا أعرف الحقيقة".
ووجهت قاضية التحقيقات بجبل لبنان، تهمة القتل العمد للهاشم، بعد إطلاقه الرصاص على "الموسى"، الذي اقتحم فيلا الفنانة اللبنانية وزوجها يوم 5 يناير الماضي بمنطقة نيو سهيلة بجبل لبنان.
وكانت أخبار قد تم تداولها عن وجود صلة تجمع بين قتيل فيلا "نانسي" وبين عائلتها، إذ صرحت والدته وزوجته أنه كان يعمل بالحديقة الخاصة بفيلا نانسي عجرم، وليلة الحادث ذهب للحصول على مستحقات مالية لديهما.
كانت هذه تفاصيل خبر زوج نانسي عجرم بعد اتهامه بالقتل العمد:"أعرف الحقيقة وأحب الاستماع للأكاذيب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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