فيديو.. لماذا انسحبت زينة من أول فيلم جمعها بـ"أحمد عز"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

لم يجمع النجمان أحمد عز وزينة سوى عملان سينمائيان هما الشبح 2007، والمصلحة 2012. لكن ربما لا يعلم البعض أن أول لقاء جمعهما كان أثناء تصوير فيلم "مذاكرات مراهقة" عام 2001، أي قبل 6 سنوات من لقائهما في الشبح.

زينة كانت المرشحة لدور البطولة، وبالفعل تدربت على الدور مع أحمد عز كأول بطولة لها، ولكنها كانت تعاني من مشاكل اجتماعية، بحسب ما ذكرته المخرجة إيناس الدغيدي في لقاء سابق لها ببرنامج "المتوحشة". هذه المشاكل تتعلق برفض أسرتها دخولها في عالم التمثيل، لذا وقبل بدء التصوير بـ5 أيام فقط، طلبت زينة من المخرجة الشهيرة انتظارها حتى تصلح الأمور مع أسرتها.

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وقالت "الدغيدي" عن ذلك: " اشتريت لها اللبس بتاع الدور وجبت الماكيير ودربتها لفترة، وبعدين قالت استنيني شهرين أحل الموقف واجي، وطبعًا مكنش ينفع لذا استعنت ببطلة أخرى، وهي الفنانة التونسية هند صبري، لتكن أول بطولة لها".

فيلم "مذكرات مراهقة"، أُنتج عام 2001، بطولة أحمد عز، وهند صبري، ومحمد رجب، وشمس، وإنعام الجريتلي. تأليف وإخراج إيناس الدغيدي، وقصة وسيناريو وحوار عبدالحي أديب.