تراند اليوم : بـ"الأندر" فقط.. فنانة عربية شهيرة: "وحيدة مع وسادتي فين الشهامة"



حالة من الصدمة أحدثتها فنانة عربية شهيرة، بعد نشرها صورة لها شبه عارية تمامًا، حيث ظهرت بقطعة واحدة من ملابسها الداخلية السفلية "الأندر"، محتضنة وسادة.

وما أثار الجدل أكثر أن الفنانة السورية المثيرة للجدل إنجي خوري، علق على الصورة، ملمحة إلى حاجتها إلى رجل، حيث كتبت :" وحيده بالشتاء مع وسادتي .. أين شهامة العرب؟ هل كانت خدعه؟".

تسببت الصورة والمنشور في فتح جبهة شتائم وهجوم على الفنانة من البعض، إذ وصفها متابعون لها بأنها لا تصلح إلى أن تكون ممثلة بورنو، بينما علق آخرون بشتائم وألفاظ نابية وصور جنسية.

ودائمًا ما تثير إنجي خوري الجدل بسبب جرأتها الغير عادية، التي تخرج بها عن المألوف والعادات والتقاليد الشرقية عامة فضلًا عن الإسلامية خاصة.

وحيده بالشتاء مع وسادتي 💔

أين شهامة العرب؟ هل كانت خدعه؟ pic.twitter.com/2r6uO8hdIx — انجي خوري - Angie Khoury (@iSingerAngieKh) January 26, 2020

— انجي خوري - Angie Khoury (@iSingerAngieKh)