فن ومشاهير

تراند اليوم : مريم حسين تعتذر لـ«صالح الجسمي» ورد صادم من الأخير

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انتهزت الفنانة المغربية مريم حسين، وساطة الفنانة الإماراتية أحلام، بينها وبين الإعلامي صالح الجسمي شقيق المطرب الإماراتي حسين الجسمي، وقدمت اعتذارًا له ليتنازل عن حبسها بعد حصوله على حكم نهائي.
وقالت مريم حسين، في تعليقها على تغريدة أحلام التي تطالب فيها "الجسمي" بالتنازل والعفو حتى لا يتم حبس الفنانة ولديها طفلة :« لك جزيل الشكر على مسعاك الكريم يا أم فاهد وهذا من أصلك الطيب، ثانياً: بخصوص الإعتذار على راسي وهذي رسالتي بموجب اعتذار مباشر للأخ صالح وأتأمل  يقبل اعتذاري ولي الشرف بالتواصل معاك يالقلب الكبير وأتمنى يسود الود معه».
بينما جاء رد صالح الجسمي، صادمًا، إذ أعلن عدم قبوله الاعتذار مؤكدًا أنه لن يتنازل عن حقه، وكتب :«يشبه الأمير بن عبدالعزيز الأخوة السعوديون بجبل طويق وأنا أشبه نفسي وعنادي بجبل خورفكان ذو الحجارة الصماء الكبيرة ثابت عند مواقفي لا أتزحزح حتى لو وزنوني ذهبا، لا تنازل . انتهى».
وقضت محكمة إماراتية أمس بحبس الفنانة مريم حسين شهرًا وإبعادها عن الإمارات، وتبرئة صالح الجسمي من السب والقذف، في حكم بات ونهائي.

— Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi)
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