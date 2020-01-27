تراند اليوم : مريم حسين تعتذر لـ«صالح الجسمي» ورد صادم من الأخير



انتهزت الفنانة المغربية مريم حسين، وساطة الفنانة الإماراتية أحلام، بينها وبين الإعلامي صالح الجسمي شقيق المطرب الإماراتي حسين الجسمي، وقدمت اعتذارًا له ليتنازل عن حبسها بعد حصوله على حكم نهائي.

وقالت مريم حسين، في تعليقها على تغريدة أحلام التي تطالب فيها "الجسمي" بالتنازل والعفو حتى لا يتم حبس الفنانة ولديها طفلة :« لك جزيل الشكر على مسعاك الكريم يا أم فاهد وهذا من أصلك الطيب، ثانياً: بخصوص الإعتذار على راسي وهذي رسالتي بموجب اعتذار مباشر للأخ صالح وأتأمل يقبل اعتذاري ولي الشرف بالتواصل معاك يالقلب الكبير وأتمنى يسود الود معه».

بينما جاء رد صالح الجسمي، صادمًا، إذ أعلن عدم قبوله الاعتذار مؤكدًا أنه لن يتنازل عن حقه، وكتب :«يشبه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الأخوة السعوديون بجبل طويق وأنا أشبه نفسي وعنادي بجبل خورفكان ذو الحجارة الصماء الكبيرة ثابت عند مواقفي لا أتزحزح حتى لو وزنوني ذهبا، لا تنازل . انتهى».

وقضت محكمة إماراتية أمس بحبس الفنانة مريم حسين شهرًا وإبعادها عن الإمارات، وتبرئة صالح الجسمي من السب والقذف، في حكم بات ونهائي.

لا تدخلي حسين في مشكلة بيني وبين أحد أم فاهد، هذي قضية وصلنا فيها للقضاء واللي يروح للقاضي يرجع راضي، وفي الاخير ما طلبنا وقلنا غير إن الواحد يعتذر وما يكابر الغلط ولكن قوبل كلامي بوابل من السب بحقي وأسرتي وحتى حسين نفسه لم يسلم وعلى مدى عامين وشبه اسبوعي وانا أنسب ، لا تنازل . — Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi) January 26, 2020

— Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi)