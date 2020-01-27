مريم حسين تعتذر لصالح الجسمي لتنجو من الحبس والإبعاد من الإمارات

عقب توجيه الفنانة الإماراتية “أحلام”، رسالة لمواطنها الإعلامي “صالح الجسمي”؛ شقيق الفنان “حسين الجسمي”، بعد تطور قضيته مع الفنانة المغربية “مريم حسين”، وانتهت بآخر جلسة للفصل بينهما تقدمت الفنانة مريم حسين باعتذارها لصالح الجسمي وذلك في ردها على تغريدة احلام حيث قالت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة أولاً: لك جزيل الشكر على مسعاك الكريم ياأم فاهد وهذا من أصلك الطيب ثانياً: بخصوص الإعتذار على راسي وهذي رسالتي بموجب أعتذار مباشر للأخ صالح وأتأمل يقبل إعتذاري ولي الشرف بالتواصل معاك يالقلب الكبير وأتمنى يسود الود معه.

وكانت أحلام أبدت تعاطفها مع “مريم” لأنها امرأة مشيرة إلى ان سجنها صعب، حيث قالت: “‏حرام بنت تنسجن وعندها طفلة حنا ياما تاذينا بس لي وصل الأمر إلى السجن الإنسان يكون إنسان، الكبر فقط لله أخذت عهد على نفسي أني ما أتدخل في أي شي وهاذي الإنسانة لا تربطني بها معرفة إنما في النهاية لو ما أعرفها بدافع أنها ما تدخل السجن عشان البنت البريئة اللي بين أيديها خلك أكبر”.

وكانت محكمة جنح دبي قد أصدرت حكمًا غير قابل للاستئناف، بإبعاد مريم حسين عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخفيف عقوبة سجنها من 3 أشهر إلى شهر، وبراءة “الجسمي”.