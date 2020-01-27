بالفيديو: خالد عبدالرحمن يكسر الروتين بتجربة ترفيهية مع هشام الهويش

ينشط الفنان خالد عبدالرحمن هذه الأيام في عديدٍ من المجالات الفنية، وذلك امتداداً لنشاطه الفني المكثف في العام الماضي الذي شهد مشاركته في فعاليات متنوعة، نُظِّمت في السعودية، حيث أحيا خالد عدداً من الحفلات الغنائية، خاصةً في الرياض، وعوَّض محبيه عن فترة الركود الفني التي لازمته في الأعوام الماضية.

ويأتي في مقدمة نشاطاته الفنية في 2019 تعاونه مع الملحن سهم للمرة الأولى عبر “ميني ألبوم”، أطلقه قبل نهاية العام الماضي، كذلك قدَّم مفاجأةً سارةً لجمهوره بإعلانه التحضير للمشاركة للمرة الأولى في عمل درامي، وهو مسلسل “ضرب الرمال”، الذي سيُعرض في رمضان المقبل.

وقد انقسمت الآراء حول مشاركة خالد في الدراما، خاصةً أنه حافظ طوال مسيرته على الظهور بلونٍ فني واحد، وهو الغناء.

وبالأمس ظهر الفنان خالد عبدالرحمن بشكل جديدٍ ومختلف حيث شارك في برنامج “كاريول كاريوكي” على قناة SBC، مع هشام الهويش.

ويعد “كاريول كاريوكي” من أشهر البرامج الأمريكية، ويقدمه بنسخته السعودية هشام الهويش، المذيع المتمرِّس في مثل هذه البرامج الفنية والترفيهية، الذي استضاف في البرنامج بنسخته العربية في دبي نجوم الفن العربي، في مقدمتهم أنغام، وإليسا، ورامي عياش، وسيرين عبدالنور، ونجوى كرم، ولطيفه التونسية، وعاصي الحلاني، ووائل كفوري، ووائل جسار، ونانسي عجرم، وغيرهم.

ويتخذ البرنامج صفة المحاكاة من داخل سيارةٍ، يقودها هشام بنفسه، حيث يسرد ضيفه عديداً من القصص الفنية، والروايات والحكايات الخاصة به، إضافة إلى الغناء خلال السير في شوارع مدينة معينة.