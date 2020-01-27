أوسكار عبلة كامل يشعل حماس السوشيال ميديا

أشعلت الفنانة عبلة كامل، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بعد أن تداول رواد السوشيال ميديا، فيديو قديم لها تتحدث عن مسيرتها الفنية، وأنها تطمح في الحصول على الأوسكار.

تسائل رواد السوشيال عن عدم ظهور الفنانة في لقاءات تلفزيونية أو صحفية، منذ وقت طويل، مؤكدين أن الفنانة تعتبر من أجمل وأرق الفنانات التي مر بها زمن الفن المصري.

تداول النشطاء، مقطع فيديو للقاء تليفزيوني

قديم، في برنامج زووم، والتي كشفت من خلاله كوجه جديد، عن بداية ظهورها وأبرز أعمالها، مع المذيعة سلمى الشماع في عام 1986، حيث قدمت وقتها الفيلم الخامس في أول سنة تمثيل لها.

أكدت كامل أنها تحب التمثيل للغاية وتراه مهمًا للأمم، قائلة: "مسألة إني عندي موهبة مقدرش اتكلم فيها ولا أنا

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اللي أقدر أقول كده، ولكن أي فنان يطمح للحصول على الأوسكار".

قالت إنها عملت مع المخرج يوسف شاهين في فيلم "الوداع بونابرت"، ومع المخرج بشير الديك في "الطوفان"، ومع المخرج رأفت الميهي في "الحب قصة أخيرة"، ومع المخرج داوود عبدالسيد في فيلم روائي قصير.

أضافت أنها شاركت في 5 أفلام خلال سنة، موضحة أن المخرج يوسف شاهين رأها خلال أحد المسابقات في الجامعة والتي كانت تحصل خلالها على المركز الأول دائمًا ثم قدمت ميني دراما في الطليعة حتى اختارها للعمل معه.