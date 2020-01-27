نشرت الفنانة نانسي عجرم مقطع فيديو جديدا لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت نانسي على الفيديو قائلة:" شكراً للمجموعة على اللحظات الحلوة أنا عندي أفضل معجبين في العالم"، وتفاعل الجمهور مع المنشور قائلين : "كل المعجبين بيكونوا الأفضل لأننا نملك أفضل نجمة على الإطلاق هنكون دايما بجانبك يا أرق قلب نانسي عجرم". في العالم"، وتفاعل الجمهور مع المنشور قائلين : "كل المعجبين بيكونوا الأفضل لأننا نملك أفضل نجمة على الإطلاق هنكون دايما بجانبك يا أرق قلب نانسي عجرم". الجدير بالذكر أن برنامج "The Voice Kids" يذاع كل سبت عبر فضائية mbc، ويقدمه كل من المطرب عاصي الحلاني والمطرب محمد حماقي والفنانة نانسي عجرم.

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كانت هذه تفاصيل خبر نانسي لـ ذا فويس كيدز: شكرًا على اللحظات الحلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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