أحمد رزق يواصل تصوير باقي مشاهده في مسلسل "بخط الإيد"

يواصل الفنان أحمد رزق تصوير باقي مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "بخط الإيد"، الذى يعرض حالياً على شاشة dmc يومياً.

تدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف" - أحمد رزق - الذى يعمل طبيب

تخدير ويتميز فى مهنته بدرجة يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء اللوزى.

يذكر أن مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال المسلسلات ذات الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود.