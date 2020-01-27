بيلي ايليش تفوز بـ 5 جوائز في حفل جرامي

فازت النجمة بيلي ايليش، بخمسة جوائز خلال حفل توزيع جوائز الـ GRAMMY "جرامي"، حيث آخر مرة حدث ذلك الأمر كان منذ 39 عامًا.
كانت حصدت بيلي جوائز أفضل فنان جديد،سجل العام (Bad Guy)، أغنية العام (Bad Guy)، البوم العام، أفضل البوم صوتي لموسيقى البوب.
يذكر أن انطلقت الليلة فعاليات حفلتوزيع جوائز الـ GRAMMY "جرامي" وقدم الحفل النجمة العالمية إليشيا كيز البالغة من العمر 39 عامًا والفائزة 15 مرة بجوائز الجرامي، وهى النجمة التى تحظى بشعبية جارفة حول العالم، وكانت إليشيا كيز قد قدمت الحفل العام الماضى أيضًا.
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