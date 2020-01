ليزو تفوز بأفضل أغنية بوب في حفل توزيع جوائز جرامي

حصلت النجمة العالمية الشهيرة ليزو، بجائزة أفضل أغنية بوب عن أغنية "Truth Hurts"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز جرامي في دورته الـ 62 لعام 2020، المقام في مدينة لوس أنجلوس.

يشار إلى أن كان ينافس على الجائزة 5 نجوم مختلفة وهم بيونسيه

عن أغنية "Spirit" وبيلي إيليش عن أغنية "Bad Guy" وأريانا جراندي عن أغنية "7 Rings" وليزو عن أغنية "Truth Hurts" وتايلور سويفت عن أغنية "You Need to Calm Down" .

يذكر أن جائزة جرامي التي تقدمها الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم "NARAS"، أنشئت عام 1959، وهي إحدى الجوائز الموسيقية السنوية الأربعة الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية.

الجدير بالذكر أن حفل توزيع جوائز الـ"جرامي" يشبه إلى حد كبير حفل توزيع جوائز الأوسكار الخاصة بالسينما وحفل توزيع جوائز إيمي الخاصة بالمسلسلات وحفلة جائزة توني الخاصة بالمسرح، ولكنها تختص بالموسيقى.