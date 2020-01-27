أسما شريف منير تشارك بمعرض الكتاب بـ طلقني

روجت الإعلامية أسما شريف منير، لكتابها "طلقني"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ونشرت أسما صورة غلاف الكتاب، وعلقت عليه قائله Advertisements :"صباح الخير.. مين متحمس؟" :"صباح الخير.. مين متحمس؟" الجدير بالذكر أن يقدم الفنان شريف منير ونجلته أسما برنامج "أنا وبنتي" ﺇﺧﺮاﺝ إياد صالح Creative Director، ﺗﺄﻟﻴﻒ إياد صالح، نبيل عبدالحميد رئيس التحرير. Creative Director، ﺗﺄﻟﻴﻒ إياد صالح، نبيل عبدالحميد رئيس التحرير. ويناقش فى كل حلقة أحد الموضوعات التى تتناول الفرق بين الأجيال وطريقة تفكيرهم من خلال مجموعة من الضيوف مستعرضًا حياتهم ومحطاتهم المختلفة وآخر أعمالهم الفنية.

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