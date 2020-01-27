بالصور.. راندا البحيري لـ عمرو حسن: مبروك كتابك العاشر وعقبال المليون

نشرت "البحيري" صورة تجمعها بعمرو، وعلقت عليها قائلة: "الشاعر العظيم عمرو حسن مبروك يا أجمل عمرو في الدنيا كتابك العاشر وعقبال يارب كتابك المليون واحنا سوا ربنا يخليك ليا". وعقبال يارب كتابك المليون واحنا سوا ربنا يخليك ليا". يذكر أن الفنانة راندا البحيري تستعد لعرض فيلمها الجديد "ساحر النساء" ﺇﺧﺮاﺝ أحمد عياد الرشيدي، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد مكى، ويشاركها البطولة محمد سليمان، ندى بسيوني، راندا البحيري، سميرة عبدالعزيز، مها أبو عوف، كلوديا حنا. لعرض فيلمها الجديد "ساحر النساء" ﺇﺧﺮاﺝ أحمد عياد الرشيدي، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد مكى، ويشاركها البطولة محمد سليمان، ندى بسيوني، راندا البحيري، سميرة عبدالعزيز، مها أبو عوف، كلوديا حنا.

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