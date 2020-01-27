ميرنا وليد - بيروت - حصل موقع TMZ Sports العالمي على بعض من آخر الصور التي التقطت لنجم كرة السلة ​كوبي براينت​ مع ابنته جيانا يوم السبت في مباراة لكرة السلة كانت تشارك فيها جيانا.

كوبي وجيانا كانا موجودين في أكاديمية كوبي للرياضة التي تحمل إسم مامبا.

وشوهد كوبي وهو يعطي ابنته بعض النصائح الخاصة بكرة السلة .

وصرح كوبي سابقاً إن جيانا لديها طموحات في أن تكون في الـ WNBA، ولقد كانت الفتاة البالغة من العمر 13 عاماً في طرقها لتحقيق ذلك.

نجم كرة السلة الأميركي كان قد توفي يوم الأحد برفقة ابنته وسبعة أشخاص آخرين في حادث تحطم مروحية كانت تقلهم، في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا.

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كانت هذه تفاصيل خبر الصور الأخيرة التي جمعت بين كوبي براينت وابنته قبل وفاتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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