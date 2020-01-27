نيك جوناس يسخر من نفسه بسبب موقف محرج تعرض له في حفل غرامي-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - سخر المغني العالمي ​نيك جوناس​ من نفسه بعد تعرضه لموقف محرج أثناء غنائه على مسرح حفل غرامي الذي أقيم مساء أمس.

وكان قد علقت بقايا الطعام بين أسنان جوناس 27 عاما، وظهر ذلك أثناء أداء عدة أغنيات جديدة في الحفل الشهير، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وجاء تعليق جوناس على هذا الموقف طريفاً، إذ كتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً:"على الأقل تعلمون جميعا أنني أكلت الخضراوات"، وذلك مع بعض الرموز التعبيرية.

وكان علّق على غنائه في الحفل قائلاً:"أهلا بالجميع، شكرا لمشاهدة أدائنا في حفل توزيع جوائز غرامي 2020 - أكبر ليلة في الموسيقى، لقد قمنا بأداء What A Man Gotta Do - لدينا أغنية جديدة من ألبومنا القادم".

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