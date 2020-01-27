إنجي شرف تعلن خطوبتها على رجل أعمال-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية ​إنجي شرف​ خطوبتها من رجل الأعمال يحيى شاهين، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعهما، وأوضحت أن الخطوبة تمت في إطار عائلي ضيق، وسيتم إقامة حفل الزفاف بعد انتهاء شهر رمضان المقبل.

يذكر أن شرف دخلت عالم الفن بعد تتويجها بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال مصر، وشاركت في مسلسل "ريا سكينة" مع الممثلتين عبلة كامل وسمية الخشاب، وقدمت عدة أعمال منها "حارة اليهود" و"سلسال الدم" ويعرض لها الآن مسلسل "الضاهر" من بطولة محمد فؤاد.

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