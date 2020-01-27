خاص الفن- ربيع الجميل يحضّر أغنيتين جديدتين وماذا عن جنس مولوده؟

ميرنا وليد - بيروت - في اتصال خاص مع موقع الخليج 365 اكد الفنان ​ربيع الجميل​ انه لم يتعرف حتى اليوم على جنس مولوده المنتظر من زوجته.

اما من الناحية الفنية فيحضر ربيع اغنيتين لبنانيتين الاولى رومنسية ايقاعية تناسب اجواء السهر والثانية اقل ايقاع لكنها ايضا رومنسية حسب ما اكد الا انه ينتظر الوقت المناسب لاصدارها بسبب الوضع الراهن في لبنان.

وكشف ربيع الجميل عن حمل زوجته بمولودهما الاول، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو من كليب أغنيته "من جديد" التي تتناسب مع المناسبة وعلّق بالقول:"مبروك.. حَ نصير تلاتة الله يخلصك بالسلامة حبيبي".

وكان دخل جميل القفص الذهبي وودع حياة العزوبية بزواجه من الجميلة مونيكا خزام في كنيسة السيدة في منطقة الفنار. واتخذ الزفاف الطابع الملكي، بداية بفستان العروس المميز، والزينة التي اعتمدت في الكنيسة وفي المطعم لتكون هذه الليلة مميزة جدا على العروسين والمدعوين. يشار الى أن الزفاف من تنظيم السيد شربل دبياني.

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