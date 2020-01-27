نحافة أديل المفرطة تثير الجدل بأحدث ظهور لها-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - مرة جديدة أثارت المغنية البريطانية أديل جدلاً واسعاً بين المتابعين، وذلك بأحدث ظهور لها إذ بدت بنحافة مفرطة.

وظهرت أديل التي لطالما اشتهرت بوزنها الزائد بشكل مختلف وصادم لعدد كبير من جمهورها، إذ أن نحافتها أصبحت مفرطة وعظامها بدت بارزة بشكل ملفت. وانتقد عدد كبير من محبيها شكلها الجديد الذي اختلف نهائياً وخاصة لناحية ملامح وجهها حادة وشاحبة.

ومن ناحية أخرى، تعود أديل بألبوم غنائي جديد وذلك بعد غيابها عن الغناء لفترة كبيرة، فقد كشف مدير أعمالها أنها ستطرح أحدث أعمالها الغنائية خلال العام الحالي، وذلك في تصريح له لصحيفة ديلي ميل البريطانية، مضيفا بالقول: " الافضل سيأتي قريبا".

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