شيلاء سبت تهاجم منتقديها وتتهمهم بالغيرة منها.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - هاجمت الممثلة البحرينية ​شيلاء سبت​ منتقديها وإتهمتهم بالغيرة منها، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

شيلاء ظهرت في مقطع الفيديو بإطلالة غريبة، حيث غطت رأسها بالكامل وأخفت جانباً كبيراً من وجهها بطرحة سوداء، وقالت: “إذا طلعت فنانة شكلها شوي حلو أو زين.. ما يحبونها.. يتركونها.. ليش؟ غيرة.. يسبونها.. يطقون في حتى موهبتها وكل شي.. ويكون هي إلها 10 سنين.. 20 سنة تمثل.. طق طق طق”.

الفنانة البحرينية أضافت: “وتطلع واحدة يعني أقل جمالاً وأقل اهتماماً وأيا كان.. يرفعونها السما حتى لو كانت أقل موهبة.. ولو ما كانت خليجية يطقونها (تلوع الكبد.. و.. و..)”.