ميرنا وليد - بيروت - انطلق يوم أمس حفل توزيع جوائز غرامي بعد ساعات على فاجعة وفاة لاعب كرة السلة القدير كوبي براينت.

فسيطر الحزن على الحفل الذي الذي أُقيم في ملعب فريق كوبي براينت السابق لوس أنجلوس ليكرز، حيث أمضى مشواره الرياضي.

الحفل الذي قدمته النجمة العالمية ​أليشيا كيز​، قالت فيه :"نشعر جميعا بحزن شديد في هذه اللحظة. ففي وقت سابق اليوم فقدت لوس أنجلوس وأميركا والعالم بطلا. نقف هنا مفطوري القلب حرفيا في البيت الذي بناه كوبي براينت".

وأدت أليشيا كيز وفرقة "بويز تو مان " أغنية "من الصعب جدًا أن نقول وداعًا للأمس"، وانتهت الأغنية بقول أليشيا "نحبك كوبي" .

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كانت هذه تفاصيل خبر هكذا أثر رحيل كوبي بارينت على أجواء الغرامي..وأليشيا كيز تستذكره بكلمات مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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