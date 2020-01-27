تراند اليوم : بالفيديو.. ختم النمر لأحمد صلاح حسني يتصدر تريند يوتيوب

تصدر الفنان أحمد صلاح حسني لائحة الأكثر تداولا على موقع يوتيوب بحلقة جديدة من مسلسله الجديد “ختم النمر” الذي يعرض على قناة On e.

مسلسل “ختم النمر” بطولة أحمد صلاح حسنى، وتأليف محمد عبد المعطى، والذى يتعاون مع حسنى للمرة الثانية بعدما قدما سويا مسلسل “حكايتى” ، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجى.

مسلسل “ختم النمر” ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ45 حلقة، ويشارك في بطولته تامر شلتوت، إسلام جمال، وميرهان حسين، ونسرين طافش.

والجدير بالذكر أن مسلسل “ختم النسر” أول بطولة مطلقة للفنان أحمد صلاح حسنى فى الدراما التليفزيونية.