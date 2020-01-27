تراند اليوم : السمار وجماله .. أسما أبو اليزيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور علي إنستجرام-شاهد

نشرت الفنانة اسماء ابو اليزيد من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “انستجرام” مجموعة من الصور الجديدة

و ظهرت اسماء ابو اليزيد باطلالة انيقة حيث ارتدت فستان شيفون باللون الموف و اللبنى و اعتمدت على تسريحة الشعر البسيطة و المكياج الهادئ لابراز الاطلالة.

و نالت الصورة اعجابا كبيرا و جاءت ابرز التعليقات كالاتى : جميلة جدا , دورك تحفة فى المسلسل , ما شاء الله عليكى

Advertisements

ويذكر أن الفنانة أسماء أبو اليزيد تشارك في مسلسل الآنسة فرح الذي يعرض حاليا على فضائية Mbc

مسلسل الآنسة فرح بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

فرج.