تراند اليوم : طلاق إعلامية شهير بـ”MBC”.. أشجع نساء العالم !

وسط حالة تكتم شديدة، انفصلت إعلامية شهيرة بقناة “MBC، عن زوجها بعد حوالي 7 سنوات من الزواج.

ونقلت صحف محلية أردنة، عن مصادر تأكيدها طلاق الإعلامية الأردنية فاديا الطويل من رجل الأعمال براء شاكر.

وقالت المصادر إن الإعلامية الأردنية حصلت على ورقة طلاقها وأنهت علاقتها بزوجها بشكل ودي ودون خلافات.

وتعتبر الطويل من أنجح الإعلاميات الأردنيات التي قدمت العديد من البرامج الناجحة على قناة العربية، وقناة الام بي سي، حيث قدمت البرنامج الناجح وهو صباح الخير يا عرب، وايضا برنامج كلام نواعم على قناة ام بي سي 1.

وتزوجا الثنائي عام 2013، وهو الزوج الثاني في حياة الإعلامية الأردنية فاديا الطويل، ذات الأصول الفلسطينية.

وحصلت ايضا على تكريم من السيدة الاولى لورا بوش زوجة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش، كأقوى سيدة و أشجع نساء العالم.