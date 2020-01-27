تيم حسن في دردشة مع متابعيه يكشف الكثير من الأمور ويعلن عن مفاجأة صادمة

على غير عادته، فتح الفنان السوري تيم حسن باب النقاش مع متابعيه على "تويتر"، وقام بالرّد على أسئلتهم، كما تقدّم بالشكر من مهنّئيه، الذين أشادوا بمسلسل "العميد" الذي يعرض عبر تطبيق "شاهد".

وفي سؤال لمتابع حول قيامه بهذه الدردشة على غير عادته، أكّد أنّ لا قاعدة لديه بهذا الخصوص، وعاد وأعلن أنّه سيهجر السوشال ميديا قريباً في مفاجأة صادمة لمحبيه الذين لطالما انتقدوا غيابه عن السوشال ميديا.

ردود تيم جاءت مختصرة، وتركّزت بالمجمل حول مسلسلي "الهيبة" و"العميد"، ولم يجب عن أي سؤال يتعلّق بحياته الشخصيّة.

تيم اكتفى بكلمة "حاضرين"، رداً على سؤال من أحد المعلقين "أستاذ تيم...بسبب المشاهد الساخنة في الجزء الماضي كنتم السبب في حرمان طائفة كبيرة من الفتيان والفتيات من متابعة هذا العمل...إنه رمضان.. ولا تظن أن المشاهد الساخنة هي السبب في شهرة المسلسل.. فمسلسلكم الحاج نعمان كان فيه احتشام وحقق نسبة عالية من المشاهدة.".

كما مازح إحدى المعلقات التي سألته " تيم فيك ترد علي ؟ وتسعدلي قلبي يلا راح ابدأ شو اخبارك؟" فأجابها "بخير ، بعد زمان! كيف العيلة؟".

وعلّق أحد متابعيه عن مسلسل "العميد" " الصراحة مسلسل بجنن، بتمنى انو هي ماتكون نهاية البروفيسور مراد على الشاشة لانو هيك عمل لازم يكون في منو اكتر من جزء، بدنا جرعة جديده من الحماس التشويق والاثاره، كل الاحترام" فكتب تيم "حاضرين".

وحول ما إذا كان ثمّة أجزاء جديدة لـ"العميد" قال " اي لكن ، كل مسلسل بفوتو رح افتحلو ٤ اجزاء".

كما أجاب بـ"لا مانع" أن يعود لشكله في مسلسل "الأخوة" بذقن خفيف.

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تيم حسن ​

وسأله أحد المتابعين " تيم ممثل عربي دائمآ يطل بجديد! نتمنى رؤية أعمال تشابه أعمال ما قبل ٢٠١١ مثل زمن العار، الانتظار وغيرها من الأعمال الدرامية" فردّ قائلاً "نجتهد ونحاول، وأعمال مابعد ٢٠١١ تعبنا عليها كمان وانشغلت بمستوى وحب للإنصاف".

وحول سؤال " هل سيتم عمل المسلسل المتبقي من سلسلة (رباعية الاندلس) بعنوان مملكة بني الأحمر؟" أجاب " تقصد سقوط غرناطة، من بعد امر الله هي بايدين الدكتور وليد سيف و mbc جاهزين".

ورداً على متابع سأله عمّا إذا كان يفكّر بدخول عالم الكوميديا قال " كل شي وارد، وكان مطروح لفترة ..بس هادا مانو وقتو صديقي".

كما علّق على متابعة طالبته باستمرار "الهيبة" وعدم انتهائه عند الموسم الرابع فقال "مين صدق فيكن هلأ؟ السوشال مُضَلِل".

وعن سؤاله ما إذا كان لقبه أبو ورد أو أبو فهد، طلب من المتابع أن يبحث في غوغل، كما نفى أن يكون بصدد التحضير لمسلسل تاريخي.

ولدى سؤاله عن صفحة تحمل اسمه على الفايسبوك غير موثقة وتضمّ مليون ونصف المليون متابع قال "لا انا تركت الفيس تقريبا .. انستغرام وتويتر فقط، وقريبا رح اتركهم بإذن الله".