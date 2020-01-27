شقيق حسين الجسمي لـ أحلام: لا تقحمي أخي في مشاكلي مع مريم حسين

ردّ الإعلامي صالح الجسمي، شقيق الفنان حسين فهمي، على الفنانة أحلام، التي طلبت منه التمثّل بشقيقه وعدم الزّج بالفنانة مريم حسين في السجن.

وكتبت الجسمي تغريدة للفنانة جاء فيها "لا تدخلي حسين في مشكلة بيني وبين أحد أم فاهد، هذي قضية وصلنا فيها للقضاء واللي يروح للقاضي يرجع راضي".

صالح الجسمي

وتابع "وفي الاخير ما طلبنا وقلنا غير إن الواحد يعتذر وما يكابر الغلط ولكن قوبل كلامي بوابل من السب بحقي وأسرتي وحتى حسين نفسه لم يسلم وعلى مدى عامين وشبه اسبوعي وانا أنسب ، لا تنازل". وحسم الجسمي قضيّته مع مريم مؤكّداً أنّه لن يتنازل عن حقّه.

وكان صالح الجسمي قد أعلن انتصاره على الفنانة مريم حسين بعد سنوات من المحاكم والدعاوى المتبادلة كما اعلن عن سجنها وترحيلها نهائيا من الامارات.

مريم حسين

ونشر الجسمي فيديو كتب تعليقا عليه: ‏أيدت محكمة استئناف ‎دبي اليوم الحكم بإبعاد ‎مريم حسين من الدولة نهائياً وحبسها شهر بدلًا من ثلاثة أشهر مع القضاء ببراءتي أنا ‎صالح الجسمي، أشكر كل من وقف بجانبي وساندني وشكراً لقضاء ‎الامارات النزيه وأرجو التطبيق من النيابة ورجال التحريات فالقانون فوق الجميع.

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الفنانة أحلام سارعت الى الرد على الجسمي فكتبت تغريدة جاء فيها: "‏حرام بنت تنسجن وعندها طفله حنا ياما تاذينا بس لي وصل الامر الى السجن الانسان يكون انسان ".

وتابعت احلام " الكبر فقط لله اخذت عهد على نفسي اني ما اتدخل في اي شي وهاذي الانسانه لا تربطني بها معرفه انما في النهايه لو ما اعرفها بدافع انها ما تدخل السجن عشان البنت البريئه اللي بين ايديها خلك اكبر".

واكملت "‏عندي طلب منك اخير واتمنى تاخذه بعين الاعتبار اترك عنك المهاترات والكلام عن هاذي وذيك اعتقد ان عندك اشياء اهم واذا ماعندك حاول تبحت وتجدد نفسك لتكسب ود الناس اكثر ".

وتابعت "شوف اخوك حسين الجسمي مدرسه وانسان الكل يحترمه لانه عمل اساس لنفسه ومريم حسين هي بنت وكل انسان يغلط خليك احسن وتنازل".

أحلام

وقد ردّت مريم حسين على أحلام قائلة " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولاً: لك جزيل الشكر على مسعاك الكريم يا أم فاهد وهذا من أصلك الطيب

ثانياً: بخصوص الإعتذار على راسي وهذي رسالتي بموجب أعتذار مباشر للأخ صالح وأتأمل يقبل إعتذاري ولي الشرف بالتواصل معاك يالقلب الكبير وأتمنى يسود الود معه".

وتابعت مريم " وأتمنى يسود الود مع بوعبدالله والأمر يكون في صفحة النسيان وللعلم بنتي عيد ميلادها الثالث بعدأسبوع وأتمنى تكون سنة فرحة علي وعلى الجميع.".