فيديو: زينة تكشف للمرة الاولى كل اسرار علاقتها مع أحمد عز .. بدأت بحب وانتهت بهروب عز

كشفت الفنانة المصرية زينة للمرة الأولى تفاصيل قصتها الكاملة مع الفنان أحمد عز، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة MBC، وقالت إنها تزوجت من عز عرفيا في 15 يونيو عام 2012 ، واحتفلا بزواجهما في حفل حضره عدد من الأصدقاء وزملاء من الوسط الفني وأضافت: وسافرنا لقضاء شهر العسل في أمريكا ووثقنا عقد الزواج في القنصلية بأمريكا وأقمنا العديد من العزومات لأصداقنا أثناء إقامتي معه في منزله بمصر ولكنه لم يرغب في الإعلان عن زواجنا للإعلام خوفا على المعجبات.

وتابعت قائلة: حملت في أبنائي في ٣/يناير وفي البداية كان سعيد جدا بخبر الحمل ثم اقترح أن أجهض الأطفال وتردد حتى لا يقع في هذا الإثم ثم اقترح أن أنجب أولادي في أمريكا للحصول على الجنسية الأمريكية وأقيم هناك وأترك مجال الفن ويقوم بزيارتنا والإنفاق وأنا وافقت على هذا الاقتراح لأن الأطفال نعمة كبيرة من ربنا.

وتابعت قائلة: ذهبت إلى أمريكا في شهر مايو وكنت بصحبة أحمد عز وأخبرني أن والده في ولاية ميامي مريض واكتشفت بعد ذلك بالصدفة عودته لمصر بدون أن يخبرني وأنجبت أولادي في شهر أكتوبر وطلبت منه حضور عملية الولادة خاصة أن حالتي الصحية كانت سيئة وأنجبت في الشهر السابع، ولكنه لم يأت واعتذر بسبب ارتباطه بعمل.

وأكدت زينة أنها وثقت في القنصلية المصرية فى أمريكا عقد الزواج، حتى تتمكن من اصطحاب ابنيها إلى مصر.. مضيفة: "عشان انزل مصر بعيالى لازم يكون هناك توثيق يثبت أنهم من شخص.. عن طريق إثبات الزواج مدنيا فى أمريكا.. ورجعنا على مصر كويسين ومفيش مشكلة.

وتابعت حديثها عنه: أحمد مش وحش.. وهو يؤدي فريضة الحج والعمرة ومش بيسيب فرض صلاة.. وكنت بحبه من 10 سنوات من أيام فيلم مذكرات مراهقة.

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وعن ولادتها طفليها قالت: "ولدت فى الشهر السابع فى أمريكا، وفى هذه الأثناء والد أحمد عز مرض، فاضطر إلى النزول لمصر، وكان والاتفاق إنه يجي أمريكا مرة أخرى يدفع مصاريف الولادة والمستشفى، ولم يأت فقررت أنفصل عنه، وعندما علم بهذا قرر الانفصال لم يصرف على أولاده"، لافتة أنه بعد ذلك ثارت أزمة نسب ابنيها إلى زوجها أحمد عز.

زينة وأحمد عز

وأشارت زينة إلى أن عز لا يزال مصرا على الانتقام منها وقالت: أحمد عز قال لصاحبتي أنا مش هسيبها ولو أنا مت مصطفى أخويا مش هيسيبها ولو أخويا مات ولاده مش هيسيبوها..

زينة: أبحث عن أي عمل للإنفاق على أولادي

اعترفت الفنانة زينة، انها تعمل لتنفق على ولديها وقالت: "عاوزة اشتغل وبجرى على عيالى.. ونفسي اعيش عيالي فى مستوى كويس ومعنديش مصدر دخل تاني غير ده.. والمصاريف بتعتهم كبيرة.. وبدفع فلوس المدرسة وبعد كدة برفع قضية عشان اتحصل على الفلوس التي تم صرفها كل سنة.