فيديو: تامر حسني يدافع عن نانسي عجرم ومحمد حماقي وعاصي الحلاني في قضية هايدي محمد



أشاد الفنان تامر حسني في تصريح لبرنامج MBC Trending بموهبة الطفلة هايدي محمد، التي اثارت ضجة بعد ان خذلها الحظ في برنامج "ذا فويس كيدز"، وقال "كل الناس بتحبها وكل الناس مستنياها إن شاء الله هقدمها تغني على المسرح اللي هي عوزاه.

ولم يورط تامر نفسه لدى سؤاله عن إمكانية التصويت لهايدي محمد إذا كان لا يزال في لجنة تحكيم البرنامج، فرد: سؤال نسبي كل حد من أعضاء اللجنة له فريق وعنده تخطيط للي هو بيعمله ".

تامر حسني وهايدي محمد

Advertisements

وأكد تامر حسني أن استبعادها ليس مؤامرة وليس مقصودا، الامر الذي ردت عليه الطفلة المصرية بالقول: أنا مش زعلانة خالص من اللجنة، وبشكرهم جدًا الأستاذ الكبير محمد حماقي، والأستاذة الكبيرة نانسي عجرم، والأستاذ القدير عاصي الحلاني، بصراحة أنا كنت أشعر بالفخر أني واقفه أمام ثلاثة من الفنانين العظماء".

وعن سبب اعتذار تامر حسني عن المشاركة في البرنامج الموسم الحالي، قال: بشكر كل المواهب التي ذهبت وكان نفسها تشاهد تامر، وأنا كمان بحبهم ونلتقي خلال الحفلات إن شاء الله، لدي خطط أخرى خلال الفترة المقبلة لحياتي ومركز في السينما بعض الشيء واعتذرت في وقت مناسب، لكي أخطط لشيء آخر".



