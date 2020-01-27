إنجي شرف تعلن خطوبتها على رجل اعمال وهذا موعد الزفاف



أعلنت الفنانة إنجي شرف، خطوبتها على رجل الأعمال يحيى شاهين، عبر صفحتها الرسمية على إنستقرام حيث نشرت صورة تجمعهما، وأشارت الى أن الخطوبة تمت في إطار عائلي ضيق، وسيتم إقامة حفل الزفاف عقب انتهاء شهر رمضان المقبل. أنجي تلقت التهاني من نجمات الفن المصري، وكان التعليق الأول من الفنانة إيمان العاصي وقالت: مبروك يا حبيبتي، ربنا يسعدك، وعلقت راندا البحيري: ربنا يباركلك يا حبيبتي، وكتبت إيمي سالم: مبروك يا حبيبتي، وكتبت ريم البارودي: مبرووك، وردت إنجي على الجميع بوضع ايقونات لقلب باللون الأسود، ولكنها خصت ريم البارودي بتعليق تمنت فيه أن تتزوج ريم قريبا. Advertisements يذكر ان انجي شرف دخلت عالم الفن بعد تتويجها بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال مصر، وشاركت في مسلسل "ريا سكينة" مع عبلة كامل وسمية الخشاب، وقدمت عدة أعمال منها "حارة اليهود" و"سلسال الدم" ويعرض لها الآن مسلسل "الضاهر" من بطولة محمد فؤاد.



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