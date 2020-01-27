صور: غادة عبد الرازق تكشف سر زواجها السادس

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بعد اشاعة خبر زواجها بسبب ظهورها بالطرحة، كشفت الفنانة غادة عبد الرازق سر صورتها، مؤكدة أنها التقطت من كواليس تصوير أحدث أفلامها "حفلة 9" حيث تتضمن أحداث الفيلم زواجها من النجم أحمد وفيق.
غادة عبد الرازق
و سخرت غادة من شائعة زواجها للمرة السادسة بعد نشر صورتها بطرحة الزفاف وقالت: الصورة ضمن أحد مشاهد فيلم "حفلة ٩" وبالتحديد خلال زفافي على الفنان أحمد وفيق ضمن أحداث العمل.
واوضحت غادة إنها تعبر عن سعادتها بنشر الصور عبر موقع إنستقرام، ولكن عندما تصاب بأزمات نفسية تفضل الابتعاد، وهذا سبب غيابها عن حسابها لفترات متقطعة.
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