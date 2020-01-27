القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقتنصت المغنية الأمريكية بيلي إيليش 5 جوائز "جرامي"، مساء الأحد، خلال حفل توزيع جوائز النسخة الـ62 الذي أقيم في ولاية لوس أنجلوس، منها 4 جوائز كبرى.
وفازت بيلي بجوائز: أفضل ألبوم، أفضل أغنية، أفضل تسجيل خلال العام، أفضل فنانة صاعدة، وأفضل ألبوم بوب صوتي.
من بين الفائزين أيضا ميشيل أوباما، التي حصلت على جائزة أفضل ألبوم كلمات منطوقة، وليدي جاجا وبرادلي كوبر الحاصلان على جائزة أفضل خلط موسيقي لإعلام مرئي، وفرقة "كيدج ذا إليفانت" التي حصلت على جائزة أفضل ألبوم روك، وتايلور ذا كريتور الحاصل على جائزة أفضل ألبوم راب.
الإنفوجراف التالي يبرز أهم الفائزين بجوائز جرامي 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. أبرز الفائزين بجوائز جرامي 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.