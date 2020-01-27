إنفوجراف.. أبرز الفائزين بجوائز جرامي 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقتنصت المغنية الأمريكية بيلي إيليش 5 جوائز "جرامي"، مساء الأحد، خلال حفل توزيع جوائز النسخة الـ62 الذي أقيم في ولاية لوس أنجلوس، منها 4 جوائز كبرى.

وفازت بيلي بجوائز: أفضل ألبوم، أفضل أغنية، أفضل تسجيل خلال العام، أفضل فنانة صاعدة، وأفضل ألبوم بوب صوتي.



من بين الفائزين أيضا ميشيل أوباما، التي حصلت على جائزة أفضل ألبوم كلمات منطوقة، وليدي جاجا وبرادلي كوبر الحاصلان على جائزة أفضل خلط موسيقي لإعلام مرئي، وفرقة "كيدج ذا إليفانت" التي حصلت على جائزة أفضل ألبوم روك، وتايلور ذا كريتور الحاصل على جائزة أفضل ألبوم راب.

الإنفوجراف التالي يبرز أهم الفائزين بجوائز جرامي 2020.



