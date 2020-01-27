خاص- مفاجأة نوال الزغبي في عيد الحب

علم موقع “الخليج 365” أن النجمة الذهبية نوال الزغبي تستعد للسفر غداً الى المكسيك لاحياء حفل فني، في 31 يناير الجاري في مدينة كانكون.

من جهة أخرى، شوقت “الزغبي” الجمهور لعملها القادم، حيث تستعد لطرح أغنية جديدة قبل عيد الحب في 14 شباط بحسب معلوماتنا.

نذكر ان آخر ألبومات “الزغبي” بعنوان “كدة باي” انتاج شركة روتانا. وضم ١٠ أغنيات تعاونت من خلاله نوال مع مجموعة كبيرة من الأسماء المهمة في عالم الشعر والتلحين والتوزيع. والاغنيات هي: “صبح صبح، الجمال له ناسه، جوا قلبه، اه يا سيدي، مش خايفة، محاية، أيام صعبة، مية وجع، اللي براسي عملته، وكده باي”، اضافة الى أنها صورت كل الاغاني على طريقة ليريك فيديو بطريقة ملفتة ومبتكرة تحت ادارة المخرج ايلي السمعان.

اما آخر أغنيات النجمة الذهبية شارة مسلسل “بروفا” بعنوان “لما بتحسبا” كلمات حياة اسبر، الحان فضل سليمان، توزيع عمر صباغ.