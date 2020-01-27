الفنانة أصالة تحيي عيد الحب بدون طارق العريان

تعاقدت المطربة أصالة، على إحياء حفل غنائى جديد، ضمن حفلات عيد الحب، بمشاركة المطرب مصطفى شوقي، يوم الخميس، الموافق 13 فبراير المقبل، في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويعد الحفل، هو الأول الذي يجمع أصالة بـ المطرب مصطفى شوقي، صاحب أغنية “ملطشة القلوب” التي حققت نجاحا كبيرا الفترة الأخيرة.

ولأول مرة منذ 13 عاما، تقضي أصالة، عيد الحب، بدون طارق العريان، بعد طلاقهما، حيث اعتادت على حضور الحفل بصحبة طليقها، المخرج والمنتج طارق العريان.

من ناحية أخرى، تحيي أصالة، حفلا غنائيا بصحبة المطرب السعودي، ماجد المهندس ضمن فعاليات مهرجان “هلا فبراير” بدولة الكويت” يوم الجمعة الموافق 7 من شهر فبراير المقبل.

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وكانت المطربة السورية أصالة نصري، أحيت يوم الخميس الماضي، حفلًا غنائيًّا كبيرًا فى مدين القصيم بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات ليالى القصيم التى تنظمها هيئة الترفيه، برئاسة المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة السعودية.

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