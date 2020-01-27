طارق نور يستبعد منّة عرفة ومي حلمي من برنامج "نفسنة"

استبعد طارق نور مالك قناة «القاهرة والناس»، منة عرفة ومي حلمي من المشاركة في برنامج «نفسنة» في موسمه الجديد، وذلك رغم الإستعدادات الطويلة والبروفات التي أجراها الثنائى خلال الفترة الماضية، حيث تردد أن الحلقات التجريبية لم تقنع فريق إنتاج البرنامج المقرر انطلاقه خلال الفترة القادمة، وذلك بعدما تم الاستقرار على الثلاثي إيمي سالم، نوليا والتونسية هدي كمال لتقديم البرنامج.

يذكر أن برنامج «نفسنة» انطلق في بداية 2015، و يشهد هذا العام الموسم الخامس من عمر البرنامج، الذي بدأ موسمه الأول مع هيدي كرم، شيماء سيف، إنتصار، وفى المواسم التالية شاركت في تقديمه بدرية طلبة، ندي، حبيبة ودلال، إلي أن وصل للأسماء الموجودة الآن.

وبدأت «القاهرة والناس» منذ أيام طرح برومو البرنامج الذي توقف قبل عام كامل، أذاعت خلاله القناة الحلقات القديمة، وذلك بعدما تردد أن هناك «نفسنة» بين مذيعات البرنامج وظهور أكثر من أزمة بينهن، وهو ما تسبب في توقفه بشكل مفاجئ.

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